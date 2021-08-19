Евросоюз признал украинские COVID-сертификаты

Европейский союз официально признал украинские COVID-сертификаты в приложении «Дiя» соответствующими европейским. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

Фото: Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что документ можно получить тем украинцам, которые прошли полный курс вакцинации. По его словам, украинский цифровой COVID-сертификат позволит свободно путешествовать в страны Европейского союза и отныне признаётся при предъявлении внутри этих государств.

На планируемом 20 августа брифинге представители Минцифры, Минздрава и ЕС более подробно расскажут о данном проекте, его технической части, системе работы, а также назовут даты, когда украинцы смогут начать путешествие с сертификатами в «Дiя».