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Евросоюз признал украинские COVID-сертификаты

News.ru
55 минут назад

Европейский союз официально признал украинские COVID-сертификаты в приложении «Дiя» соответствующими европейским. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

Евросоюз признал украинские COVID-сертификаты
Фото: Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look PressAndriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что документ можно получить тем украинцам, которые прошли полный курс вакцинации. По его словам, украинский цифровой COVID-сертификат позволит свободно путешествовать в страны Европейского союза и отныне признаётся при предъявлении внутри этих государств.

На планируемом 20 августа брифинге представители Минцифры, Минздрава и ЕС более подробно расскажут о данном проекте, его технической части, системе работы, а также назовут даты, когда украинцы смогут начать путешествие с сертификатами в «Дiя».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду на скорое признание российских сертификатов вакцинации в ЕС. Он рассчитывает, что со стороны ЕС прекратятся затягивания по этому вопросу. По его словам, в настоящее время решаются отдельные технические и правовые моменты, включая необходимость обеспечить защиту персональных данных и технологическую совместимость процедур.

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