В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Участников «Крымской платформы» стало больше

Lenta.ru
31 минуту назад

Количество участников саммита «Крымская платформа», который состоится в Киеве 23 августа, увеличилось до 45 стран и международных организаций. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет «Европейская правда».

45 стран и международных организаций стали участниками «Крымской платформы»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, 14 из них составляют главы государств. Стало известно, что большинство руководителей стран и правительств прибудут из Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Словакии, Румынии, Венгрии. Министр отметил, что вместе с Украиной число участников составит 45 стран, правительств и международных организаций.

«Через четыре дня на наших глазах будет без преувеличения твориться история. Мы официально запустим первый международный формат по Крыму», — заявил Кулеба.

Он добавил, что мероприятие положит начало новому этапу в процессе «деоккупации» полуострова.

Ранее Кулеба пригласил Россию принять участие в саммите проекта «Крымская платформа». Он пояснил, что тема переговоров будет одна — «модальность выхода России из Автономной Республики Крым и города Севастополь и восстановление суверенитета и юрисдикции Украины на этой территории».

Позже Кулеба опроверг свои же слова, заявив, что Киев не приглашал представителей России к участию в саммите, но готов к диалогу о Крыме.

Российские власти критикует создание «Крымской платформы», указывая на угрозу территориальной целостности страны. Глава МИД России Сергей Лавров назвал грядущий саммит «шабашем», на котором Запад будет продолжать взращивать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти.

В мире,Сергей Лавров,МИД,Киев,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители