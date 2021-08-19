45 стран и международных организаций стали участниками «Крымской платформы»

Количество участников саммита «Крымская платформа», который состоится в Киеве 23 августа, увеличилось до 45 стран и международных организаций. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет «Европейская правда».

По его словам, 14 из них составляют главы государств. Стало известно, что большинство руководителей стран и правительств прибудут из Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Словакии, Румынии, Венгрии. Министр отметил, что вместе с Украиной число участников составит 45 стран, правительств и международных организаций.

«Через четыре дня на наших глазах будет без преувеличения твориться история. Мы официально запустим первый международный формат по Крыму», — заявил Кулеба.

Он добавил, что мероприятие положит начало новому этапу в процессе «деоккупации» полуострова.

Ранее Кулеба пригласил Россию принять участие в саммите проекта «Крымская платформа». Он пояснил, что тема переговоров будет одна — «модальность выхода России из Автономной Республики Крым и города Севастополь и восстановление суверенитета и юрисдикции Украины на этой территории».

Позже Кулеба опроверг свои же слова, заявив, что Киев не приглашал представителей России к участию в саммите, но готов к диалогу о Крыме.