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Талибы издали декларацию по случаю Дня независимости Афганистана

Деловая газета "Взгляд"
49 минут назад

Террористическое движение «Талибан» (запрещено в России) издало декларацию по случаю Дня независимости Афганистана, сообщил официальный представитель движения Забихулла Муджахид.

Талибы издали декларацию по случаю Дня независимости Афганистана
Фото: ReutersReuters

«Афганцы очень гордятся тем, что их страна сегодня находится на пороге независимости от американской оккупации. Это божественное благословение, за которое все афганцы должны быть благодарны. Мы должны работать в единстве и искренности в интересах исламской системы в нашей стране, а также во имя восстановления и процветания государства», – приводит ТАСС документ.

Таким образом, это первый официальный документ талибов по случаю общегосударственного события после установления ими контроля над страной.

Ранее сообщалось, что радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) предложит ряду членов прежних администраций Афганистана должности в новом правительстве и будет сотрудничать с женщинами.

Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны. Госсекретарь США Энтони Блинкен, заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.

В мире,Энтони Блинкен,Джозеф Байден,Талибан,ИТАР-ТАСС,Россия,Афганистан,
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