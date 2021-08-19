Талибы издали декларацию по случаю Дня независимости Афганистана

«Афганцы очень гордятся тем, что их страна сегодня находится на пороге независимости от американской оккупации. Это божественное благословение, за которое все афганцы должны быть благодарны. Мы должны работать в единстве и искренности в интересах исламской системы в нашей стране, а также во имя восстановления и процветания государства», – приводит ТАСС документ.