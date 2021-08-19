Талибы издали декларацию по случаю Дня независимости Афганистана

Террористическое движение «Талибан» (запрещено в России) издало декларацию по случаю Дня независимости Афганистана, сообщил официальный представитель движения Забихулла Муджахид.
«Афганцы очень гордятся тем, что их страна сегодня находится на пороге независимости от американской оккупации. Это божественное благословение, за которое все афганцы должны быть благодарны. Мы должны работать в единстве и искренности в интересах исламской системы в нашей стране, а также во имя восстановления и процветания государства», – приводит ТАСС документ.
Таким образом, это первый официальный документ талибов по случаю общегосударственного события после установления ими контроля над страной.
Ранее сообщалось, что радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) предложит ряду членов прежних администраций Афганистана должности в новом правительстве и будет сотрудничать с женщинами.
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны. Госсекретарь США Энтони Блинкен, заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.