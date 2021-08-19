Польша направит Украине средства защиты от COVID-19

Польша отправит на Украину гуманитарный конвой, в состав которого вошли 20 фур с медицинским оборудованием и средствами индивидуальной защиты от коронавируса. Об этом в эфире Polskie Radio сообщил глава Государственного агентства стратегических резервов Польши Михал Кучмеровский.
«В рамках этой помощи Украине будут переданы 15 кислородных концентраторов, 13 аппаратов искусственной вентиляции легких, 10 кардиомониторов, а также 6,5 миллионов перчаток и 1,5 миллиона масок. Отдельным транспортом были отправлены 650 тысяч доз вакцины против COVID-19», — сказал Михал Кучмеровский.
По его словам, гуманитарная помощь будет официально передана Украине 24 августа во время визита президента Польши Анджея Дуды в Киев. Помощь организована в рамках Евроатлантического координационного центра реагирования на стихийные бедствия.