Польша направит Украине средства защиты от COVID-19

«В рамках этой помощи Украине будут переданы 15 кислородных концентраторов, 13 аппаратов искусственной вентиляции легких, 10 кардиомониторов, а также 6,5 миллионов перчаток и 1,5 миллиона масок. Отдельным транспортом были отправлены 650 тысяч доз вакцины против COVID-19», — сказал Михал Кучмеровский.