Прощальная гастроль. Что известно о визите Меркель в Москву

Уходящий канцлер ФРГ обсудит с президентом России ситуацию в Афганистане
Стала известна программа переговоров главы немецкого правительства с Владимиром Путиным. Ангела Меркель встретится с российским лидером 20 августа. Ожидается, что лидеры двух стран обсудят последние события в Кабуле, а также кризисы в Белоруссии и на Украине. По оценкам политологов, ожидать сенсационных договоренностей от предстоящего визита не стоит — в сентябре в Германии состоятся выборы, в которых Меркель участия не примет.
Правительство Германии подготовило насыщенную программу визита канцлера страны Ангелы Меркель в Россию. Он состоится 20 августа.
Ожидается, что глава немецкого правительства обсудит с президентом РФ Владимиром Путиным, в частности, последние события в Афганистане.
Повестка встречи двух лидеров также включает в себя кризисы в Белоруссии и на Украине, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Он добавил, что в программу визита Меркель в Москву входит возложение цветов к Могиле Неизвестного солдата.
«Речь будет идти точно о крупных международных темах: о конфликте на востоке Украины, для решения которого Россия может сделать больше, чем делает, о Белоруссии», — заявил Зайберт.
В свою очередь, пресс-служба Кремля распространила сообщение о том, что планируется обсудить «состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов».
Накануне стало известно, что власти Германии приняли решение о прекращении оказания экономической помощи Афганистану, в котором захватило власть движение «Талибан» (организация запрещена в России).
15 августа талибы без боя захватили Кабул, а позднее провели первую пресс-конференцию. Официальный представитель радикального движения Забихулла Муджахид указал, что они «прекращают вражду со всеми, кто «выступал против них в Афганистане», и акцентируют свое внимание на обеспечении безопасности Кабула и его пригородов, посольств других стран, а также восстановлении инфраструктуры и новых проектах развития.
На этом фоне 18 августа поступают сообщения о том, что боевики публично казнили четырех командиров - сторонников прежних властей в городе Кандагар. Также в среду в городе Джелалабад прошла демонстрация в поддержку национального афганского флага - как передает агентство Reuters, талибы открыли беспорядочный огонь по протестующим, погибли по меньшей мере три человека. Сообщается также об избиении радикалами двух местных журналистов, освещавших акцию.
По оценкам политологов, ожидать сенсационных договоренностей от предстоящего визита не стоит — Меркель готовится совсем скоро покинуть свой пост. Однако она может выступить в роли лоббиста газопровода «Северный поток — 2», строительство которого уже завершается.
После разговора с Путиным уходящий канцлер ФРГ поедет на Украину, официальные переговоры в Киеве состоятся 22 августа. Пресс-служба украинского президента Владимира Зеленского сообщала, что встреча с Меркель будет посвящена запуску «Северного потока — 2», стороны также обсудят ситуацию в Донбассе.
Как полагает украинский политический эксперт Тарас Загородний, Меркель приедет в Киев «с ультиматумами» от Путина. По его словам, она предложит Зеленскому план по «минимальному транзиту газа через Украину» в обмен на реализацию в Донбассе «формулы Штайнмайера», пишет «Рамблер».
«Канцлер ФРГ хочет уйти с поста на фоне успеха с «Северным потоком – 2», а Россия в этом проекте — главный партнер Берлина», — приводит издание «Взгляд» мнение директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского.
В немецком издании «Handelsblatt» ранее опубликовали материал, автор которого подробно описывает семь факторов, представляющих опасность для запуска газопровода «Северный поток — 2».
Наблюдатели уже называют визит Меркель в Москву и Киев «прощальной гастролью» — ожидается, что он станет ее последней зарубежной поездкой в качестве главы кабинета министров. 26 сентября пройдут выборы в Бундестаг, на которых список Христианско-демократического союза возглавляет уже не Меркель, а ее преемник Армин Лашет.
Менее чем за шесть недель до федеральных выборов в ФРГ социал-демократы обогнали зеленых и сокращают разрыв с консерваторами. Как показали последние опросы общественного мнения, поддержка консервативного блока во главе с Армином Лашетом идет на убыль — его рейтинг достигает 23%.
В свою очередь, социал-демократы могут рассчитывать на 21%. Это самый незначительный разрыв между двумя партиями с марта 2017 года, который открывает различные варианты коалиции, отмечают социологи. Еще несколько недель назад наиболее вероятный сценарий — союз консерваторов и зеленых, рейтинг которых оценивается в 19% — теперь кажется менее вероятным.
Действующий канцлер ФРГ в предыдущий раз посещала российскую столицу с официальным визитом в январе 2020 года.
Меркель и Путин тогда обсудили ситуацию на Украине, обострение отношений между Ираном и США, а также обстановку в Ливии и Сирии. Встреча двух лидеров продолжалась более трех часов.