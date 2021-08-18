Болсонару уличили в завышении данных о смертности от COVID

Президент Бразилии Жаир Болсонару опирался на ложные данные в своих заявлениях о смертности от COVID-19. В этом его уличила парламентская комиссия, которая в Конгрессе страны занимается расследованием дезинформации со стороны президента, пишет El Mostrador.

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Член счетной палаты Бразилии Александр Маркес сознался в том, что участвовал в создании ложного документа, с использованием которого Болсонару в июне заявил, что губернаторы и другие представители местной власти преувеличивали число умерших из-за коронавирусной инфекции в два раза, чтобы получить из бюджета больше денег.

Точной информации, кто именно сфабриковал документ, на который ссылался глава государства и в какой степени он сам в этом участвовал, на момент публикации не появилось.