Захватившие Афганистан талибы* публично казнили четырех командиров в Кандагаре, об этом свидетельствуют рассказы местных жителей. В Сети появилось видео с предполагаемого места казни, при этом кадры самой экзекуции на нем не запечатлены. Представители «Талибана» данную информацию пока не комментировал.

Фото: Reuters Reuters

Видео опубликовал афганский журналист Муслим Ширзад.

Видео дня

«Талибан казнил четырех известных командиров на стадионе в Кандагаре, в том числе близкого к начальнику полиции Кандагара генералу Абдуле Раззаку командира по имени Хашим Регвал», — написал Ширзад.

Никаких подтверждений данной информации пока нет. При этом снимающий видео человек говорит за кадром, что людей собрали на публичную казнь.

Ранее в городе Джелалабад в провинции Нангархар боевики «Талибана» открыли огонь по участникам митинга в поддержку национального флага Афганистана. В результате стрельбы есть жертвы и раненые.

На своей первой пресс-конференции талибы пообещали, что помилуют всех, кто выступал против них, обязуются уважать религиозные верования и духовные ценности всех афганцев. Они также заявили, что не позволят Афганистану стать центром по производству наркотиков. Кроме того, на встрече было сказано, что «Талибан» готов включить в новое правительство все слои общества и ценит роль женщин в стране.

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«Свобода и независимость — законные права афганского народа, который способствовал изгнанию оккупантов после сильного сопротивления. Мы не хотим сводить счеты ни с кем в Афганистане», — заявил официальный представитель движения Забихулла Муджахид.

Наступление террористов на столицу Афганистана началось 15 августа утром. Боевики начали захватывать крупнейшие города страны, после того как в апреле президент США Джо Байден объявил о полном выводе американских войск из восточного государства к осени.

После прихода к власти представителей «Талибана» многие афганцы пытаются покинуть страну. В аэропорту Кабула в первые дни после прихода талибов царил хаос: люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из страны дипломатов. Несколько человек погибли, сорвавшись с взлетевшего борта. Аэропорт Кабула — последний в Афганистане крупный объект, остающийся под контролем сил НАТО. Безопасность аэропорта обеспечивают военные США, Великобритании и Турции.