Захватившие Афганистан талибы* публично казнили четырех командиров в Кандагаре, об этом свидетельствуют рассказы местных жителей. В Сети появилось видео с предполагаемого места казни, при этом кадры самой экзекуции на нем не запечатлены. Представители «Талибана» данную информацию пока не комментировал.
Видео опубликовал афганский журналист Муслим Ширзад.
«Талибан казнил четырех известных командиров на стадионе в Кандагаре, в том числе близкого к начальнику полиции Кандагара генералу Абдуле Раззаку командира по имени Хашим Регвал», — написал Ширзад.
Никаких подтверждений данной информации пока нет. При этом снимающий видео человек говорит за кадром, что людей собрали на публичную казнь.
Ранее в городе Джелалабад в провинции Нангархар боевики «Талибана» открыли огонь по участникам митинга в поддержку национального флага Афганистана. В результате стрельбы есть жертвы и раненые.
На своей первой пресс-конференции талибы пообещали, что помилуют всех, кто выступал против них, обязуются уважать религиозные верования и духовные ценности всех афганцев. Они также заявили, что не позволят Афганистану стать центром по производству наркотиков. Кроме того, на встрече было сказано, что «Талибан» готов включить в новое правительство все слои общества и ценит роль женщин в стране.
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«Свобода и независимость — законные права афганского народа, который способствовал изгнанию оккупантов после сильного сопротивления. Мы не хотим сводить счеты ни с кем в Афганистане», — заявил официальный представитель движения Забихулла Муджахид.
Наступление террористов на столицу Афганистана началось 15 августа утром. Боевики начали захватывать крупнейшие города страны, после того как в апреле президент США Джо Байден объявил о полном выводе американских войск из восточного государства к осени.
После прихода к власти представителей «Талибана» многие афганцы пытаются покинуть страну. В аэропорту Кабула в первые дни после прихода талибов царил хаос: люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из страны дипломатов. Несколько человек погибли, сорвавшись с взлетевшего борта. Аэропорт Кабула — последний в Афганистане крупный объект, остающийся под контролем сил НАТО. Безопасность аэропорта обеспечивают военные США, Великобритании и Турции.
* «Талибан» — организация, признанная террористической и запрещенная в России.