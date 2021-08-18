СМИ: Зеленский уволит Кличко с поста мэра Киева

Президент Украины Владимир Зеленский в скором времени может уволить мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации. Об этом написало украинское издание «Вести», сообщает телеканал «360».
При этом глава фракции «Голос» в Раде Ярослав Железняк заявил, что главой Киевской городской госадминистрации может стать министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. В связи с этим его могут снять с поста министра во внеочередной сессии Верховной рады 23 августа.
Кличко даже при отставке с поста главы городской госадминистрации, которого назначает и увольняет украинский президент, сохранит статус мэра Киева. Однако возможности по управлению столицей Украины сузятся.