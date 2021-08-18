В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

СМИ узнали о грядущем увольнении Кличко с поста мэра Киева

Газета.Ruиещё 7
22 минуты назад

Президент Украины Владимир Зеленский в скором времени может уволить мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации. Об этом написало украинское издание «Вести», сообщает телеканал «360».

СМИ: Зеленский уволит Кличко с поста мэра Киева
Фото: ReutersReuters

При этом глава фракции «Голос» в Раде Ярослав Железняк заявил, что главой Киевской городской госадминистрации может стать министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. В связи с этим его могут снять с поста министра во внеочередной сессии Верховной рады 23 августа.

Зеленский заявил об отсутствии у него конкурентов

Кличко даже при отставке с поста главы городской госадминистрации, которого назначает и увольняет украинский президент, сохранит статус мэра Киева. Однако возможности по управлению столицей Украины сузятся.

Сам Кличко в прошедший понедельник заявил, что его хотят снять с поста главы Киевской городской администрации, а на его место поставить «залетного ставленника». Мэр Киева посчитал, что расследование предполагаемых злоупотреблений в горадминистрации Киева говорит о подготовке почвы для его отставки.
В мире,Ярослав Железняк,Алексей Чернышов,Владимир Зеленский,Виталий Кличко,Верховная Рада,Киев,Украина,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители