СМИ: Зеленский уволит Кличко с поста мэра Киева

Сам Кличко в прошедший понедельник заявил, что его хотят снять с поста главы Киевской городской администрации, а на его место поставить «залетного ставленника». Мэр Киева посчитал, что расследование предполагаемых злоупотреблений в горадминистрации Киева говорит о подготовке почвы для его отставки.