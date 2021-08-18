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Названо главное «достижение» Украины за годы независимости

Деловая газета "Взгляд"
43 минуты назад

Украина за период 30-летней независимости смогла перейти от социалистического уклада экономики к рыночному, пусть даже и «дикому», заявил украинский аналитик Александр Кочетков.

На Украине подвели итоги 30-летней независимости
Фото: ReutersReuters

По его словам, Украина перешла к рыночному укладу экономики, при этом растеряла очень многое, в результате чего «плетется в хвосте», говорится в его статье для «Главреда».

Он отметил, что одной из причин является невозможность «не то что преодолеть, а хотя бы ограничить коррупцию приличными рамками».

«Мы имели фантастические стартовые условия – например, украинский ВВП в начале независимости был вдвое больше, чем у Израиля и втрое больше, чем у Сингапура, а сейчас мы безнадежно отстаем от обеих этих стран», – отметил эксперт.

Аналитик отметил, что украинцы движутся «куда ветер несет», и если ничего не менять, то их ждет либо плавное обнищание, либо внезапное разрушение страны.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что Украина за 30 лет независимости так и не состоялась как государство, за это время она стала одним из самых отсталых государств Европы.

Украина захотела обсудить с Россией один вопрос по Крыму

Накануне экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что главной ошибкой Украины за 30 лет, как она является независимым государством, является отказ от добрососедских отношений с Россией.

В мире,Александр Кочетков,Сергей Цеков,Виктор Янукович,Украина,
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