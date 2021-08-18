Мэр Ниццы отказался принять беженцев из Афганистана

"Нет, я не хочу принимать беженцев дома, это ясно. В последние годы наш город в значительной степени стал жертвой терроризма, давайте введем миграционную политику с квотами", - добавил Кристиан Эстрози. При этом он напомнил о событиях 14 июля 2016 года и об убийстве трех человек в городе прошлой осенью. Напомним, что в результате действий террориста, направившего 19-тонный грузовик в толпу людей, 86 человек погибли и более 300 получили ранения.