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Мэр Ниццы отказался принять беженцев из Афганистана

Российская Газета
2 часа назад

Глава французского города Ницца Кристиан Эстрози заявил, что отказывается принимать беженцев из Афганистана. Об этом он заявил в интервью для RTL.

Мэр Ниццы отказался принять беженцев из Афганистана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отвечая на вопрос о ситуации в Афганистане, где в минувшие выходные власть фактически перешла в руки движения "Талибан" (запрещено в РФ) Эстрози исключил возможность приема беженцев в своем городе. Призывая международное сообщество не бросать народ Афганистана, Кристиан Эстрози первым заговорил о террористических рисках. "Я готов присоединиться к международной политике. Возобновление власти талибами представляет собой угрозу безопасности западного мира, с воссозданием Аль-Каиды (запрещена в РФ) появилась новая питательная среда для исламского терроризма", - подчеркнул мэр.

"Нет, я не хочу принимать беженцев дома, это ясно. В последние годы наш город в значительной степени стал жертвой терроризма, давайте введем миграционную политику с квотами", - добавил Кристиан Эстрози. При этом он напомнил о событиях 14 июля 2016 года и об убийстве трех человек в городе прошлой осенью. Напомним, что в результате действий террориста, направившего 19-тонный грузовик в толпу людей, 86 человек погибли и более 300 получили ранения.

В мире,Кристиан Эстрози,Талибан,Аль-Каида,RTL Group,Ницца,Афганистан,
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