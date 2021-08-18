В Киеве начали возводить сцену на месте братской могилы

На месте братской могилы участников украинской революции 1917-1921 годов в Мариинском парке Киева начали монтировать сцену для торжеств в честь Дня независимости Украины без согласования с городскими властями, заявил замглавы Киевской городской администрации Владимир Прокопов.

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«Интересно, исполнителей ничего не смущало, когда на могилах устанавливали сцену? Проблема даже не в формальных разрешениях, а в том, что монтажные работы проходили прямо на братском захоронении участников украинской революции 1917-1921 годов», – написал Прокопов в Facebook.

При этом он отметил, что это захоронение находится в реестре недвижимых памятников. «Обратите внимание на фото – сцена стоит просто-таки на памятном знаке. Не хочется морализировать, но разве нельзя было установить сцену в другом месте?» – возмутился он.

Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко поручил демонтировать инсталляции с элементами советского быта на аллее Героев Небесной сотни в центре Киева, установленные ко Дню независимости Украины. В частности, были установлены советские автоматы с водой, холодильник с мороженым и импровизированные стены квартир с бытом СССР.