Талибы избили журналистов в провинции Нангархар

Журналисты телеканала Ariana News и агентства Pajhwok были избиты боевиками движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ ) в среду утром в городе Джелалабад в афганской провинции Нангархар.

В воскресенье отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.