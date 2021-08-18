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«Талибы»* охраняют посольство России в Кабуле. Видео

Александр Кузьмин
34 минуты назад

Российское посольство в Кабуле охраняют сторонники движения «Талибан»*. Обстановку у дипмиссии в афганской столице запечатлели на видео, соответствующую запись публикует Telegram-канал Life SHOT.

Ранее посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов назвал охраняющих посольство талибов* «адекватными мужиками».

Напомним, в последнее время ситуация в стране резко обострилась. 15 августа боевики радикального движения вторглись в Кабул и захватили дворец президента. Глава государства Ашраф Гани покинул страну.

*Движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России

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