«Талибы»* охраняют посольство России в Кабуле. Видео

Российское посольство в Кабуле охраняют сторонники движения «Талибан»*. Обстановку у дипмиссии в афганской столице запечатлели на видео, соответствующую запись публикует Telegram-канал Life SHOT.
Ранее посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов назвал охраняющих посольство талибов* «адекватными мужиками».
Напомним, в последнее время ситуация в стране резко обострилась. 15 августа боевики радикального движения вторглись в Кабул и захватили дворец президента. Глава государства Ашраф Гани покинул страну.
*Движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России