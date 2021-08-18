В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В генштабе Великобритании призвали дать талибам шанс

Газета.Ruиещё 1
2 часа назад

Начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер считает, что радикальное движение «Талибан (организация запрещена в России)» должно получить шанс на формирование собственного правительства и проведение выбранного политического курса. Об этом он заявил в интервью «Би-Би-Си».

В генштабе Великобритании призвали дать талибам шанс
Фото: Zabi Karimi/APZabi Karimi/AP

По мнению Картера, Великобритании следует набраться терпения и позволить талибам сформировать правительство, чтобы они на деле показали свои намерения.

«Я допускаю, что талибы сегодня могут оказаться более умеренной силой, чем ранее», — отметил Картер.

При этом он подчеркнул, что «Талибан» не является однородной организацией. В его состав входят различные племенные группировки, которые были образованы людьми со всей сельской местности Афганистана.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон договорились провести виртуальный саммит G7 с целью обсудить подход к ситуации в Афганистане. Накануне Джонсон и Байден провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили необходимость продолжения тесной координации в отношении Афганистана в будущем, в том числе возможности предоставления помощи и поддержки беженцам.

В мире,Николас Картер,Борис Джонсон,Джозеф Байден,Талибан,BBC News,Россия,Соединенное Королевство,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители