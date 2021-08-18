В генштабе Великобритании призвали дать талибам шанс

Начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер считает, что радикальное движение «Талибан (организация запрещена в России)» должно получить шанс на формирование собственного правительства и проведение выбранного политического курса. Об этом он заявил в интервью «Би-Би-Си».

Фото: Zabi Karimi/AP Zabi Karimi/AP

По мнению Картера, Великобритании следует набраться терпения и позволить талибам сформировать правительство, чтобы они на деле показали свои намерения.

«Я допускаю, что талибы сегодня могут оказаться более умеренной силой, чем ранее», — отметил Картер.

При этом он подчеркнул, что «Талибан» не является однородной организацией. В его состав входят различные племенные группировки, которые были образованы людьми со всей сельской местности Афганистана.