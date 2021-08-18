В ЛНР нашли массовые захоронения жертв войны

«Летом 2014-го из-за постоянных массированных обстрелов со стороны Киева у людей иногда не было возможности элементарно установить личности погибших, не говоря об их погребении. Сейчас рабочая группа располагает сведениями о более чем 10 массовых захоронениях и множестве единичных, — сообщил Пасечник. — Именно поэтому представители межведомственной рабочей группы призывают жителей республики предоставлять информацию о жертвах агрессии Киева».