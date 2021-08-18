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Белоруссия заявила о наращивании военного потенциала Западом у её границ

News.ruиещё 1
58 минут назад

Белоруссия заявила о наращивании боевого потенциала западных соседей
Фото: News.ruNews.ru

Западные соседи наращивают военную инфраструктуру и боевой потенциал у границ Белоруссии. Об этом сообщил в интервью журналу «Национальная оборона» государственный секретарь белорусского Совета безопасности генерал-лейтенант Александр Вольфович.

По словам Вольфовича, в условиях «беспрецедентного обострения военно-политической обстановки» между РФ и Западом главы сопредельных с Белоруссией стран проводят мероприятия по отработке механизмов поэтапного наращивания системы управления войсками и оружием, по созданию коалиционных группировок и по их подготовке к боевому применению.

При этом значительные силы, по словам генерал-лейтенанта, сосредоточены на совершенствовании объектов инфраструктуры, которые обеспечивают приём и размещение иностранных войск.

Также увеличивается численность польских вооружённых сил — со 113 тысяч человек до 200 тысяч к 2025 году, формируются новые соединения сухопутных войск близ границы с Белоруссией. Активно модернизируется техническая составляющая польской армии. Аналогичные меры, по словам Вольфовича, проводят и страны Балтии.

Более того, у наших границ в рамках проводимых операций НАТО и США на постоянной основе уже сегодня развернута группировка войск, насчитывающая свыше 10 тысяч человек и более 500 единиц тяжелой военной техники, — отметил белорусский военный.

Ранее польский генерал пожаловался на превосходство российских танков.

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