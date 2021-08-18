В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Израиль обстрелял сирийскую провинцию Эль-Кунейтра

ИА Regnum
1 час назад

Армия обороны Израиля 17 августа подвергла ракетно-миномётному обстрелу сирийскую провинцию Эль-Кунейтра, расположенную вблизи Голанских высот. Об этом со ссылкой на источник в вооружённых силах арабской республики сообщает агентство SANA.

Израиль обстрелял сирийскую провинцию Эль-Кунейтра
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что все выпущенные израильской артиллерией ракеты и снаряды взорвались около населённого пункта Ходр. Целью обстрела, предположительно, являлись позиции воюющих на стороне сирийской армии проиранских шиитских формирований. О возможных погибших, пострадавших и разрушениях не сообщается.

«Израильский противник предпринял новую агрессивную акцию против Сирии и нанёс ракетный удар по северной части провинции Эль-Кунейтра», - источник агентства SANA.

Как сообщало ИА REGNUM, ракетную атаку ВВС Израиля на район Эс-Сафира в сирийской провинции Алеппо отразили средства ПВО Сирии.

В мире,Армия,ЦАХАЛ,ИА SANA,Эль-Кунейтра,Израиль,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители