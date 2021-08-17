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Меркель посчитала белорусских нелегалов «атакой на весь Евросоюз»

Lenta.ru
30 минут назад

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ситуация с нелегалов из Белоруссии является атакой на весь Евросоюз (ЕС). Так она посчитала в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас в Берлине, передает ТАСС.

Меркель посчитала белорусских нелегалов «атакой на весь Евросоюз»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Видим, что люди используются в качестве средства в гибридном противостоянии», — сказала она.

По ее словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко использует беженцев, например, из Ирака.

«Мы осуждаем это решительным образом», — сказала Меркель, добавив, что ходе конференции на уровне глав МВД ЕС будет сформулирована общая позиция союза.

Ранее власти Эстонии решили вооружить пограничников и полицейских электрошокерами для защиты от нелегальных мигрантов, попадающих в страны Европейского союза через Белоруссию. Для пресечения проникновения нелегалов в страну оружием несмертельного действия оснастят всех патрульных.

В июле власти Литвы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва нелегалов с Ближнего Востока, которые попадают в страну с территории Белоруссии. Пограничники заявляют о рекордном потоке беженцев с 1991 года. Силовики регулярно пресекают попытки недовольных поднять бунт в миграционных лагерях.

В мире,Ангела Меркель,Александр Лукашенко,МВД,ЕС,ИТАР-ТАСС,Беларусь,Германия,
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