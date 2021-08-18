Украина направила в Афганистан самолет для срочной эвакуации людей

Министерство обороны Украины направило в Афганистан самолет для срочной эвакуации более 150 граждан, до сих пор находящихся в стране после захвата власти радикалами движения «Талибан» (запрещено в России). Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, сообщает «Интерфакс-Украина».

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По его словам, в данный момент сотрудники МИД прорабатывают варианты безопасного вывоза людей. Он отметил, что в условиях царящего в аэропорту Кабула хаоса украинским дипломатам предстоит решить задачи обеспечения безопасного доступа в сам аэропорт и посадки граждан на самолет.

Спикер добавил, что третьей задачей является получение разрешения на взлет и безопасный выход самолета с территории Афганистана. «Эвакуация начнется, как только будут решены эти вопросы. Мы надеемся, что это произойдет в ближайшее время», — подчеркнул Николенко.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что все граждане страны будут вывезены из Афганистана, включая застрявших там 12 контрактников одной из частных военных компаний. Он отметил, что самолет должен был прибыть раньше, однако вылет пришлось перенести из-за отсутствия безопасных условий в аэропорту Кабула.