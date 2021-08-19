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Стало известно о тайной сделке США с талибами

Lenta.ruиещё 1
47 минут назад

Перед захватом Афганистана представителями запрещенного в России радикального движения «Талибан» Вашингтон пошел на сепаратные переговоры с боевиками. Об этом сообщает CBC.

Стало известно о тайной сделке США с талибами
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что США договорились прекратить оказывать воздушную поддержку силам безопасности павшего афганского правительства в обмен на неприкосновенность дипломатов и американских военных. Крайним сроком для выводы войск установили 31 августа.

Тайная сделка, по сведениям ряда американских СМИ, была заключена незадолго до захвата Афганистана талибами.

Ранее стали известны детали переговоров США с талибами перед бегством президента Афганистана Ашрафа Гани. По данным источников, договоренность о создании переходного правительства была достигнута на переговорах при участии США в столице Катара Дохе. Она предполагала мирное разделение властных полномочий между афганским правительством и боевиками. Когда стало известно о том, что Гани покинул страну, для всех сторон переговоров это стало неожиданностью.

Талибы вошли в Кабул и объявили, что держат под контролем всю территорию Афганистана 15 августа. Президент Гани сразу после этого покинул страну и объяснил свое решение стремлением избежать кровопролития. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай.

В мире,Хамид Карзай,Ашраф Ахмадзай,Талибан,Россия,Афганистан,Соединенные Штаты,
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