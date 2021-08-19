Стало известно о тайной сделке США с талибами

Перед захватом Афганистана представителями запрещенного в России радикального движения «Талибан» Вашингтон пошел на сепаратные переговоры с боевиками. Об этом сообщает CBC.

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Отмечается, что США договорились прекратить оказывать воздушную поддержку силам безопасности павшего афганского правительства в обмен на неприкосновенность дипломатов и американских военных. Крайним сроком для выводы войск установили 31 августа.

Тайная сделка, по сведениям ряда американских СМИ, была заключена незадолго до захвата Афганистана талибами.

Ранее стали известны детали переговоров США с талибами перед бегством президента Афганистана Ашрафа Гани. По данным источников, договоренность о создании переходного правительства была достигнута на переговорах при участии США в столице Катара Дохе. Она предполагала мирное разделение властных полномочий между афганским правительством и боевиками. Когда стало известно о том, что Гани покинул страну, для всех сторон переговоров это стало неожиданностью.