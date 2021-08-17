"Талибан" выберет главу режима в течение трех дней

Руководство радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ ) определится с кандидатурой человека, который возглавит режим талибов в Афганистане , в ближайшие два-три дня. Об этом во вторник в интервью телеканалу Sky News заявил официальный представитель катарского политического офиса движения Мохаммад Сохаил Шахин.

"Этот вопрос обсуждается нашим руководством. По итогам этих консультаций будет определен лидер. Думаю, что процесс будет завершен уже скоро, в течение двух-трех дней", - сказал Шахин.

Он отказался подтверждать сообщения афганского телеканала 1TV о том, что лидер политического крыла "Талибана" мулла Абдул Гани Барадар во вторник вылетел из столицы Катара в южную афганскую провинцию Кандагар. По словам Шахина, Барадар намеревается прибыть в Афганистан, однако это может произойти как во вторник, так и в среду, или ближайшие несколько дней.