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"Талибан" выберет главу режима в Афганистане в ближайшие два-три дня

ТАСС
1 час назад

Руководство радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) определится с кандидатурой человека, который возглавит режим талибов в Афганистане, в ближайшие два-три дня. Об этом во вторник в интервью телеканалу Sky News заявил официальный представитель катарского политического офиса движения Мохаммад Сохаил Шахин.

"Талибан" выберет главу режима в течение трех дней
Фото: ReutersReuters

"Этот вопрос обсуждается нашим руководством. По итогам этих консультаций будет определен лидер. Думаю, что процесс будет завершен уже скоро, в течение двух-трех дней", - сказал Шахин.

Он отказался подтверждать сообщения афганского телеканала 1TV о том, что лидер политического крыла "Талибана" мулла Абдул Гани Барадар во вторник вылетел из столицы Катара в южную афганскую провинцию Кандагар. По словам Шахина, Барадар намеревается прибыть в Афганистан, однако это может произойти как во вторник, так и в среду, или ближайшие несколько дней.

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