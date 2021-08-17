Огромный аллигатор незаметно подобрался к рыбаку и попал на видео

Огромный аллигатор подобрался к рыбаку в национальном парке Эверглейдс в американском штате Флорида. Видео с рептилией опубликовал в TikTok пользователь @Capecoral.Jade.

На видео видно,что мужчина стоит у воды и ловит рыбу. Девушка за кадром говорит, что рыба исчезла из виду. Пока рыбак приманивал рыбу, держащий в руках камеру человек заметил что-то в воде.