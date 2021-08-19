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Названо число погибших в районе аэропорта Кабула

Деловая газета "Взгляд"иещё 7
1 час назад

В общей сложности в результате стрельбы или давки на территории аэропорта Кабула и рядом с ним начиная с воскресенья погибли 12 человек.

12 человек погибли в результате стрельбы и давки в районе аэропорта Кабула
Фото: Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей НАТО и радикального движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России), передает РИА «Новости».

Ранее Пентагон подтвердил «несколько смертельных случаев», которые произошли во время эвакуации из аэропорта Кабула в понедельник.

До этого сообщалось, что по меньшей мере 17 человек пострадали в результате давки в аэропорту Кабула.

Напомним, в понедельник France Press со ссылкой на очевидца сообщило, что американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту Кабула, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу. Между тем появились сообщения о том, что несколько человек погибли после того, как американские военные открыли огонь.

Позднее в соцсетях появилось видео падения с высоты по меньшей мере двух человек, уцепившихся за борт военного самолета в районе аэропорта Кабула.

В мире,Пентагон,France-Presse,Кабул,
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