В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В Таиланде одобрили въезд привитых «Спутником V» туристов

Lenta.ru
23 минуты назад

Центр управления экономической ситуацией (CESA) в Таиланде одобрил въезд в страну путешественников, привитых вакциной против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил глава Управления по туризму Ютасак Супасорн, передает газета Bangkok Post.

В Таиланде одобрили въезд привитых «Спутником V» туристов
Фото: ReutersReuters

По словам руководителя ведомства, российский препарат был одобрен в понедельник, 16 августа, на заседании комитета Центра управления экономической ситуацией в королевстве. Также власти изменили программу «Пхукетская песочница», запущенную в стране с 1 июля, в соответствии с которой все прибывающие на остров вакцинированные туристы должны были 14 дней находиться на курорте и только после этого могли поехать в другие провинции.

Согласно новым утвержденным правилам «7+7», сократилось минимальное обязательное пребывание отдыхающих на Пхукете с двух недель до одной, после чего путешественники могут поехать в другие места королевства. Среди них — острова Самуи, Пханган и Ко Тао, Ко-Пхи-Пхи, Ко-Нгай, Као-Лак, Кхао-Яо-Яй и Ко Яо Ной, а также город Кхаулак.

Ранее правительство Таиланда решило изолировать на Пхукете привитых туристов, которым разрешен въезд в страну, от остальных жителей королевства и экспатов, проживающих в других провинциях государства. Вакцинированные путешественники, прибывающие на курорт в рамках программы «Пхукетская песочница», могут беспрепятственно попасть на остров.

В мире,Таиланд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители