В Таиланде одобрили въезд привитых «Спутником V» туристов

Центр управления экономической ситуацией (CESA) в Таиланде одобрил въезд в страну путешественников, привитых вакциной против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил глава Управления по туризму Ютасак Супасорн, передает газета Bangkok Post.

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По словам руководителя ведомства, российский препарат был одобрен в понедельник, 16 августа, на заседании комитета Центра управления экономической ситуацией в королевстве. Также власти изменили программу «Пхукетская песочница», запущенную в стране с 1 июля, в соответствии с которой все прибывающие на остров вакцинированные туристы должны были 14 дней находиться на курорте и только после этого могли поехать в другие провинции.

Согласно новым утвержденным правилам «7+7», сократилось минимальное обязательное пребывание отдыхающих на Пхукете с двух недель до одной, после чего путешественники могут поехать в другие места королевства. Среди них — острова Самуи, Пханган и Ко Тао, Ко-Пхи-Пхи, Ко-Нгай, Као-Лак, Кхао-Яо-Яй и Ко Яо Ной, а также город Кхаулак.