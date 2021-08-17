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Умер «отец судоку» Маки Кадзи

Деловая газета "Взгляд"иещё 6
3 часа назад

Бывший глава японского издательства Nikoli и человек, считавшийся «отцом судоку», Маки Кадзи умер в возрасте 69 лет, сообщила японская компания.

Умер «отец судоку» Маки Кадзи
Фото: FacebookFacebook

Кадзи умер 10 августа от холангиокарциномы – рака желчных протоков. «Господин Кадзи был известен как «отец судоку» и был почитаем любителями головоломок по всему миру», – передает ТАСС сообщение Nikoli, которое выразило благодарность всем поклонникам головоломок.

Японское издательство Nikoli в 1980-х годах на страницах своего журнала начало публиковать эти числовые головоломки, что впоследствии принесло им общемировую известность. Сама же история создания подобных числовых головоломок уходит корнями в Средние века – считается, что прародителем судоку был латинский квадрат.

Ранее судья Сиднея был вынужден прекратить процесс над группой обвиняемых в незаконном обороте наркотиков, после того как выяснилось, что некоторые присяжные заседатели во время разбирательства разгадывали головоломки-судоку.

В мире,ИТАР-ТАСС,
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