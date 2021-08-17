Умер «отец судоку» Маки Кадзи

Бывший глава японского издательства Nikoli и человек, считавшийся «отцом судоку», Маки Кадзи умер в возрасте 69 лет, сообщила японская компания.

Фото: Facebook Facebook

Кадзи умер 10 августа от холангиокарциномы – рака желчных протоков. «Господин Кадзи был известен как «отец судоку» и был почитаем любителями головоломок по всему миру», – передает ТАСС сообщение Nikoli, которое выразило благодарность всем поклонникам головоломок.

Японское издательство Nikoli в 1980-х годах на страницах своего журнала начало публиковать эти числовые головоломки, что впоследствии принесло им общемировую известность. Сама же история создания подобных числовых головоломок уходит корнями в Средние века – считается, что прародителем судоку был латинский квадрат.