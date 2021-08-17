В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Боба Дилана обвинили в насилии над 12-летней девочкой

RTVIиещё 8
10 минут назад

Певца Боба Дилана обвинили в сексуализированном насилии над 12-летней девочкой в 1965 году. Соответствующий иск направили в суд Нью-Йорка. Об этом сообщает NBC News.

Боба Дилана обвинили в насилии над 12-летней девочкой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В исковом заявлении не указано имя девочки, а только ее инициалы — J. C. По ее словам, она познакомилась с певцом в мае 1965 года, когда Дилану было около 24 лет.

В жалобе говорится, что Дилан установил с подростком «эмоциональную связь» с целью сексуального насилия. Также в иске сказано, что Дилан нанес девочке эмоциональные и психологические травмы, которые сопровождают ее «по сей день». J. C. страдала от депрессии, тревоги и других долгосрочных последствий жестокого обращения, указывалось в документе.

J. C. требует компенсации от певца. NBC отмечает, что в иске не указывается размер ущерба, но говорится, что запрашиваемая сумма превышает пределы, установленные судами низшей инстанции.

Представитель Дилана заявил, что «это заявление 56-летней давности не соответствует действительности и будет решительно отвергнуто».

Дилану сейчас 80 лет, и за свою долгую карьеру он выпустил больше 50 альбомов. В 2008 году он получил Пулитцеровскую премию, а в 2012 году его удостоили Нобелевской премии по литературе. Кроме того, Дилан 12 раз получал премию «Грэмми», а также «Оскар» в 2001 году за лучшую песню к фильму «Вундеркинды».

В мире,Шоу-бизнес,Наркооборот,Изнасилование,Наркотики,Боб Дилан,телеканал NBC,Нью-Йорк,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители