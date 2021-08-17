Боба Дилана обвинили в насилии над 12-летней девочкой

Певца Боба Дилана обвинили в сексуализированном насилии над 12-летней девочкой в 1965 году. Соответствующий иск направили в суд Нью-Йорка. Об этом сообщает NBC News.

В исковом заявлении не указано имя девочки, а только ее инициалы — J. C. По ее словам, она познакомилась с певцом в мае 1965 года, когда Дилану было около 24 лет.

В жалобе говорится, что Дилан установил с подростком «эмоциональную связь» с целью сексуального насилия. Также в иске сказано, что Дилан нанес девочке эмоциональные и психологические травмы, которые сопровождают ее «по сей день». J. C. страдала от депрессии, тревоги и других долгосрочных последствий жестокого обращения, указывалось в документе.

J. C. требует компенсации от певца. NBC отмечает, что в иске не указывается размер ущерба, но говорится, что запрашиваемая сумма превышает пределы, установленные судами низшей инстанции.

Представитель Дилана заявил, что «это заявление 56-летней давности не соответствует действительности и будет решительно отвергнуто».