Раскрыты обстоятельства побега президента Афганистана из страны

Президент Афганистана Ашфар Гани покинул страну, никому не сообщив. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

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По данным агентства, афганский лидер бежал из страны с узким кругом доверенных лиц, пока другое политические лидеры вели переговоры с представителями запрещенной в России террористической группировки «Талибан» о мирной передаче власти.

При этом, передает Associated Press, где именно сейчас находится президент Афганистана, пока неизвестно. В соцсетях он опубликовал пост, в котором написал, что покинул страну, чтобы спасти жизни афганцев. По данным СМИ, Гани бежал в Узбекистан.

Ранее Кремль обвинил бежавшего президента Афганистана в «позорном конце». Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в интервью телеканалу «Звезда» заявил, что президент Афганистана Ашраф Гани должен быть привлечен к ответственности афганским народом за бегство из страны.