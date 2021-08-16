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Раскрыты обстоятельства побега президента Афганистана из страны

Lenta.ru
43 минуты назад

Президент Афганистана Ашфар Гани покинул страну, никому не сообщив. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

Раскрыты обстоятельства побега президента Афганистана из страны
Фото: ReutersReuters

По данным агентства, афганский лидер бежал из страны с узким кругом доверенных лиц, пока другое политические лидеры вели переговоры с представителями запрещенной в России террористической группировки «Талибан» о мирной передаче власти.

При этом, передает Associated Press, где именно сейчас находится президент Афганистана, пока неизвестно. В соцсетях он опубликовал пост, в котором написал, что покинул страну, чтобы спасти жизни афганцев. По данным СМИ, Гани бежал в Узбекистан.

Ранее Кремль обвинил бежавшего президента Афганистана в «позорном конце». Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в интервью телеканалу «Звезда» заявил, что президент Афганистана Ашраф Гани должен быть привлечен к ответственности афганским народом за бегство из страны.

15 августа «Талибан» объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету, который затем передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай.

В мире,Хамид Карзай,Ашраф Ахмадзай,Замир Кабулов,Талибан,МИД,ТК "Звезда",Associated Press,Афганистан,
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