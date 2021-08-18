ООН переведет сотрудников из Кабула в Алма-Ату

Порядка 100 сотрудников ООН решили перевести из Кабула в Алма-Ату по соображениям безопасности, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

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«Группа сотрудников ООН едет сегодня из Кабула в Алма-Ату, Казахстан, где они продолжат свою работу удаленно», – цитирует Дюжаррика РИА «Новости».

Он пояснил, что в Алма-Ате останутся работать порядка 100 сотрудников ООН из Афганистана. Они смогут вернуться обратно, когда позволят условия.

В воскресенье отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.

Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Соединенных Штатов всему миру.