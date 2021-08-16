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"Ищут людей из своего списка": постпред Афганистана при ООН рассказал о расправах над жителями Кабула

Вероника Полынина
18 минут назад

Боевики «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ) устраивают облавы по домам в Кабуле с целью расправы над людьми. Об этом заявил постоянный представитель Афганистана при ООН Гулам Исакзай на заседании Совета безопасности ООН, передает РИА «Новости».

"Ищут людей из своего списка": в ООН рассказали о расправах над жителями Кабула
Фото: ReutersReuters

По словам Исакзая, «Талибан» нарушил свои обещания и обязательства.

«Жители Кабула сообщают, что "Талибан" уже начал "прочесывать" дома в некоторых районах, записывая имена и разыскивая людей из своего списка. Уже есть сообщения о целенаправленных убийствах и мародерстве в городе», - сказал постпред ООН.

По словам Исакзая, люди живут «в абсолютном страхе». Ранее талибы уже устаивали массовые казни военных и убийства гражданских в Кандагаре и других городах.

В свою очередь, посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил о нормализации обстановки в Кабуле. По его словам, в воскресенье, когда «как карточный домик схлопнулся режим», на улицах чувствовалось безвластие, появились мародеры, «что-то постреливало, где-то что-то горело».

Посол описал обстановку в Кабуле в понедельник, 16 августа, как «спокойную, хорошую». По его словам, в городе все успокоилось, талибы гарантировали амнистию всем силовикам и военнослужащим и пообещали, что не будет «никакой охоты на ведьм, никаких разборок, никаких чисток».

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