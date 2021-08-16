"Ищут людей из своего списка": в ООН рассказали о расправах над жителями Кабула

Боевики «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ) устраивают облавы по домам в Кабуле с целью расправы над людьми. Об этом заявил постоянный представитель Афганистана при ООН Гулам Исакзай на заседании Совета безопасности ООН, передает РИА «Новости».

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По словам Исакзая, «Талибан» нарушил свои обещания и обязательства.

«Жители Кабула сообщают, что "Талибан" уже начал "прочесывать" дома в некоторых районах, записывая имена и разыскивая людей из своего списка. Уже есть сообщения о целенаправленных убийствах и мародерстве в городе», - сказал постпред ООН.

По словам Исакзая, люди живут «в абсолютном страхе». Ранее талибы уже устаивали массовые казни военных и убийства гражданских в Кандагаре и других городах.

В свою очередь, посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил о нормализации обстановки в Кабуле. По его словам, в воскресенье, когда «как карточный домик схлопнулся режим», на улицах чувствовалось безвластие, появились мародеры, «что-то постреливало, где-то что-то горело».