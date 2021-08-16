В Узбекистане задержали большую группу беглых афганских военных

Узбекские силовики задержали на границе с Афганистаном большую группу военных и гражданских лиц, которые пытались незаконно проникнуть в страну, спасаясь от боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом пишет «Sputnik Узбекистан» со ссылкой на Генеральную прокуратуру республики.

По данным ведомства, инцидент произошел 15 августа на территории Термезского района. 158 беглых афганцев пересекли пограничную реку Амударья и вошли на территорию республики в обход пропускных пунктов. Против них было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном въезде в страну. Она предусматривает до пяти лет тюремного заключения.

Отмечается, что сейчас на границе двух стран сохраняется спокойная обстановка. Через КПП пропускают только граждан Узбекистана и обладателей бизнес-виз. Выезд из Афганистана закрыт.

Ранее стало известно, что в небе над Узбекистаном столкнулись самолет ВВС Афганистана Embraer и узбекский МиГ-29. Инцидент произошел 15 августа, однако сначала власти республики сообщили, что афганское судно было сбито системой противовоздушной обороны. Пилоты обоих судов выжили и сейчас находятся на лечении в больнице.