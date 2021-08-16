В ООН призвали организовать новое правительство в Афганистане

Совет Безопасности ООН призвал к созданию нового правительства в Афганистане, которое будет включать в себя разные группы населения страны, в том числе женских представителей. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении органа.

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"Члены Совета Безопасности призвали к незамедлительному прекращению любого насилия и образованию путем переговоров нового правительства, которое будет единым, инклюзивным и представительным, что подразумевает полное, равное и значимое участие в нем женщин", - указывается в документе.

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В тексте говорится, что должны соблюдаться все международные обязательства Афганистана, гарантирована безопасность всех афганцев и граждан других государств.

Члены Совбеза призвали к немедленному прекращению насилия, восстановлению безопасности, гражданского и конституционного порядка, к проведению срочных переговоров по разрешению кризиса власти в стране, также к "мирному урегулированию посредством ведомого афганцами процесса национального примирения". "Они подчеркнули, что устойчивый конец конфликта в Афганистане может быть достигнут только через инклюзивное, справедливое, прочное и реалистичное политическое урегулирование с поддержкой прав человека, в том числе меньшинств, женщин и детей", - указывается в документе.

СБ ООН призвал все стороны придерживаться международных стандартов и норм в сфере прав человека и положить конец всем нарушениям. Вместе с тем подчеркивается глубокая обеспокоенность рядом серьезных нарушений международного гуманитарного права и привлечения виновных за это к ответственности. Кроме того, содержится призыв к активизации усилий по оказанию помощи и беспрепятственному доступу для гуманитарных организаций ООН.

"Ни "Талибан" (движение запрещено в России), ни какая-либо иная афганская группировка или отдельный человек не должны поддерживать террористов, действующих на территории любой другой страны", - говорится в тексте. В заявлении также отмечается необходимость гарантировать, что с территории Афганистана не будет исходить угроза для других государств. В документе при этом нет упоминаний о признании или непризнании радикального движения "Талибан" и их государства.

При этом 3 августа авторы предыдущего заявления Совбеза выступали против перспективы восстановления в Афганистане исламского эмирата, как называлось прошлое государственное образование талибов в 1996-2001 годах.