Аллигатор выпрыгнул из вольера к ногам кормившей его смотрительницы и попал на видео

В зоопарке с рептилиями в Калифорнии, США, гигантский голодный аллигатор по кличке Дарт (Dart) выпрыгнул из вольера и оказался у ног кормившей его смотрительницы. На видео, опубликованное в TikTok-аккаунте зоопарка, обратило внимание Daily Star.
Сотрудница зоопарка Джульетта (Juliet) выращивала Дарта с детства. На кадрах видно, как девушка уверенно отодвигает стекло вольера и начинает кормить аллигаторов куриным мясом.
«Ребята, вы готовы? Я принесла вам несколько больших кусков курицы», — сказала она.