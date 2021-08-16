Талибы начали изымать оружие у населения Кабула

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ ) начали изымать оружие у гражданского населения в Кабуле . Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя талибов.

По его словам, оружие было нужно людям для самообороны.

"Теперь они могут чувствовать, что находятся в безопасности. Мы не намерены причинять вред гражданским", - отметили в "Талибане".

Вошедшие в ночь на 15 августа в афганскую столицу талибы уже взяли под свой контроль все районы города. Они обещали также обеспечить безопасность иностранных посольств. По словам посла РФ в Афганистане Дмитрия Жирнова, талибы заверили, что с российских дипломатов не упадет ни один волос.