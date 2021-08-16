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Талибы начали изымать оружие у населения Кабула

Российская Газетаиещё 1
1 час назад

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) начали изымать оружие у гражданского населения в Кабуле. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя талибов.

Талибы начали изымать оружие у населения Кабула
Фото: ReutersReuters

По его словам, оружие было нужно людям для самообороны.

"Теперь они могут чувствовать, что находятся в безопасности. Мы не намерены причинять вред гражданским", - отметили в "Талибане".

Вошедшие в ночь на 15 августа в афганскую столицу талибы уже взяли под свой контроль все районы города. Они обещали также обеспечить безопасность иностранных посольств. По словам посла РФ в Афганистане Дмитрия Жирнова, талибы заверили, что с российских дипломатов не упадет ни один волос.

В мире,Талибан,Россия,Кабул,
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