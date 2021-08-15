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Республиканцы считают происходящее в Кабуле "историческим провалом" со стороны Байдена

ТАСС
1 час назад

Ситуация, которая в настоящий момент разворачивается в Афганистане, является следствием "исторического провала в управлении" со стороны администрации президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис. Такое мнение высказал в воскресенье старший республиканец комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Майк Роджерс (от штата Алабама).

"Исторический провал": Байдена осудили за события в Афганистане
Фото: ReutersReuters

"Мы сегодня являемся свидетелями катастрофического исторического провала в управлении со стороны администрации Байдена и Харрис. Администрацию в течение многих месяцев предупреждали о том, что произойдет, но президент Байден и вице-президент Харрис игнорировали экспертов, и план, направленный на то, чтобы избежать той самой ситуации, которая в настоящий момент разворачивается, так и не был разработан", - отметил республиканец в распространенном письменном заявлении.

14 апреля Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории.

США решили направить военных в Кабул

Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), по сообщениям канала Al Arabiya, вошли в воскресенье вечером в Кабул без боя и занимают оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Талибы заявили, что "в течение нескольких часов полностью возьмут на себя управление столицей".

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