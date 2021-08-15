"Исторический провал": Байдена осудили за события в Афганистане

"Мы сегодня являемся свидетелями катастрофического исторического провала в управлении со стороны администрации Байдена и Харрис. Администрацию в течение многих месяцев предупреждали о том, что произойдет, но президент Байден и вице-президент Харрис игнорировали экспертов, и план, направленный на то, чтобы избежать той самой ситуации, которая в настоящий момент разворачивается, так и не был разработан", - отметил республиканец в распространенном письменном заявлении.