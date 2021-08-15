Талибы заявили о полном контроле над Кабулом

Официальный представитель движения «Талибан» Забихулла Муджахид (запрещено в РФ) заявил, что талибы установили контроль над всеми районами Кабула. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По его словам, на данный момент движение полностью взяло под контроль ситуацию с безопасностью в столице Афганистана.

Ранее два мощных взрыва прогремели рядом с посольством США и президентским дворцом в Кабуле. Свидетели произошедшего рассказали, что на месте взрывов поднимались столбы дыма. Кроме того, произошла перестрелка с использованием легкого и тяжелого вооружения.