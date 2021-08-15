Байден обсудил ситуацию в Афганистане с командой по нацбезопасности

Президент США Джо Байден обсудил ситуацию в Афганистане и эвакуацию американцев из Кабула с представителями вашингтонской администрации, курирующими вопросы национальной безопасности. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель Белого дома, слова которого приводит президентский пресс-пул.
"Сегодня утром президент и вице-президент [Камала Харрис] провели встречу в формате видеоконференции по защищенному каналу связи со своей командой по национальной безопасности, чтобы услышать от них последние данные по выводу нашего гражданского персонала из Афганистана, эвакуации лиц, подавших заявление на специальные иммиграционные визы, и других афганских союзников, а также относительно текущей ситуации в области безопасности в Кабуле", - говорится в заявлении.
Президент США в настоящий момент находится в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд), куда он отправился в пятницу. В распространенном 13 августа Белом домом графике указывается, что президент намерен оставаться там до 18 августа.