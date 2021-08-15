Байден обсудил ситуацию в Афганистане с командой по нацбезопасности

"Сегодня утром президент и вице-президент [Камала Харрис] провели встречу в формате видеоконференции по защищенному каналу связи со своей командой по национальной безопасности, чтобы услышать от них последние данные по выводу нашего гражданского персонала из Афганистана, эвакуации лиц, подавших заявление на специальные иммиграционные визы, и других афганских союзников, а также относительно текущей ситуации в области безопасности в Кабуле", - говорится в заявлении.