В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Байден обсудил ситуацию в Афганистане со своей командой по нацбезопасности

ТАСС
26 минут назад

Президент США Джо Байден обсудил ситуацию в Афганистане и эвакуацию американцев из Кабула с представителями вашингтонской администрации, курирующими вопросы национальной безопасности. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель Белого дома, слова которого приводит президентский пресс-пул.

Байден обсудил ситуацию в Афганистане с командой по нацбезопасности
Фото: ReutersReuters

"Сегодня утром президент и вице-президент [Камала Харрис] провели встречу в формате видеоконференции по защищенному каналу связи со своей командой по национальной безопасности, чтобы услышать от них последние данные по выводу нашего гражданского персонала из Афганистана, эвакуации лиц, подавших заявление на специальные иммиграционные визы, и других афганских союзников, а также относительно текущей ситуации в области безопасности в Кабуле", - говорится в заявлении.

Президент США в настоящий момент находится в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд), куда он отправился в пятницу. В распространенном 13 августа Белом домом графике указывается, что президент намерен оставаться там до 18 августа.

В мире,Джозеф Байден,Кабул,Афганистан,Соединенные Штаты,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители