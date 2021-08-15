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Полиция в Кабуле отказалась выполнять свои обязанности

Lenta.ru
1 час назад

После захвата столицы Афганистана боевиками радикального террористического движения «Талибан» (запрещено в России) местные правоохранительные органы отказались работать и выполнять свои обязанности. Об этом сообщает источник РИА Новости.

Полиция в Кабуле отказалась выполнять свои обязанности
Фото: ReutersReuters

«На данный момент в Кабуле полиция покинула свои базы и участки», — рассказал собеседник агентства.

Ранее представители «Талибана» заявили о захвате всей территории Афганистана. Боевики прибыли в президентский дворец в Кабуле на переговоры с государственными лидерами с целью передачи власти. После этого президент республики подал в отставку, в стране начали формировать временное правительство.

В ходе захвата афганских территорий талибы освободили сотни опасных заключенных из тюрьмы Пули-Чархи под Кабулом, которая считается самой крупной в стране. Отпущенные на свободу террористы и убийцы массово направились в столицу. В то же время местные жители начали покидать город, из-за чего на дорогах образовались масштабные пробки.

В мире,Талибан,МВД,Россия,Кабул,Афганистан,
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