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Американец дважды выиграл в лотерею за две недели

Газета.Ruиещё 2
1 час назад

Житель американского Гранд-Стрэнда (Южная Каролина) купил два билета образовательной лотереи Mega Millions Quick Pick на заправочной станции Murphy USA в Миртл-Бич. Он выиграл 40 тысяч долларов (2,9 миллиона рублей) 16 июля, а затем три миллиона долларов (220,4 миллиона рублей) 27 июля. Об этом сообщает телеканал "360". Ставший миллионером мужчина рассказал CNN, что обычное делает покупки в Walmart. Затем он заезжает на станцию Murphy USA чтобы заправиться и сыграть в лотерею. "Я не мог в это поверить. Моя семья была шокирована, когда я сообщил эту новость", — рассказал счастливчик. К сожалению, в обоих случаях ему не хватило всего по одному правильному числу, чтобы сорвать джекпот. Тем не менее, шансы на выигрыш 40 тысяч долларов в Mega Millions составляют один к 931 001. На выигрыш в три миллиона — примерно один к 13 миллионам. На днях стало известно, что краснодарец выиграл в лотерею "Все или ничего" 36 миллионов рублей, не угадав ни одного числа.

Американец дважды выиграл в лотерею за две недели
Фото: Газета.RuГазета.Ru
В мире,Wal-Mart Stores,CNN,
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