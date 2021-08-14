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Названы две самые большие ошибки Байдена в Афганистане

Елена Прошина
1 час назад

Обозреватель издания Politico Алекс Уорд проанализировал ключевые промахи администрации президента США Джо Байдена на афганском направлении американской внешней политики.

Названы две самые большие ошибки Байдена в Афганистане
Фото: ReutersReuters

Автор публикации считает настоящей катастрофой планирования тот факт, что около трех тысяч американских военных пришлось перебросить на днях в Кабул для обеспечения эвакуации работников посольства США. Такое решение было принято в связи с приближением отрядов «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) к афганской столице.

«Все стало настолько плохо, что спецпредставитель США Залмай Хализад умоляет талибов не атаковать посольство в случае захвата столицы», – пишет Уорд.

Он считает оправданным вывод американских войск из Афганистана. Однако реализация этого плана, по его мнению, сопровождалась недальновидными решениями.

Уорд утверждает, что большинство американских политических деятелей и представителей общественности поддерживают стремление Байдена вывести войска из Афганистана. Однако конкретные решения в этом вопросе зависели самого американского президента.

Автор отмечает, что власти США предвидели захват большой части территории Афганистана талибами. Однако недооценило высоких темпов, этого процесса. Об этом свидетельствует недавнее отступление афганских правительственных войск из крупнейших провинциальных городов страны.

Напомним, что ранее сообщалось о захвате талибами города Кандагар, столицы одноименной провинции Афганистана — второго по величине города страны. До этого они взяли Герат — третий по размеру населенный пункт Афганистана. Также под контроль талибов перешли города Газни, Лашкаргах, Калайи-Нау,

Таринкот, Калат, Фирузкух и другие.

В мире,Джозеф Байден,Талибан,Администрация США,Кабул,Афганистан,
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