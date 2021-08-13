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В "Би-би-си" ответили на отказ России продлевать визу журналистке Саре Рейнсфорд

Газета.Ru
1 час назад

Решение российских властей не продлевать визу корреспондентке "Би-би-си" Саре Рейнсфорд является прямым нарушением права на свободу слова. Соответствующее заявление сделал гендиректор британской телекомпании Тим Дейви.

В "Би-би-си" ответили на отказ России продлевать визу журналистке Саре Рейнсфорд
Фото: BBC News/YouTubeBBC News/YouTube

"Мы призываем российские власти пересмотреть свое решение. А пока мы продолжим сообщать о событиях в регионе независимо и беспристрастно", - говорится в заявлении гендиректора "Би-би-си".

Ранее Министерство иностранных дел отказалось продлевать рабочую визу корреспондентке "Би-Би-Си" Саре Рейнсфорд, освещающей события в России. Высылку Рейнсфорд в МИДе назвали ответной мерой на действия Великобритании, которая дискриминирует российских журналистов, не выдавая им визы.

Корреспондентка должна будет уехать 31 августа 2021 года, когда истечет срок действия ее российской визы.

Ранее посольство России в США раскритиковало ограничения по визам для российских журналистов.

В мире,МИД,BBC News,Россия,
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