Грузия вручила ноту Украине из-за продающего в Абхазию туры оператора

Украинская сторона получила ноту протеста от грузинского посольства из-за того, что одна из туристических компаний страны проводит туры в Абхазию, сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

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«МИД подтверждает получение ноты посольства Грузии в Украине по организации туристической фирмой «Кулуар» туров во временно оккупированную территорию Грузии – Абхазию», – заявил Николенко «РБК-Украина».

Он добавил, что Украина «сама страдает от агрессии и временной оккупации Россией своих территорий», потому украинский МИД считает такую деятельность «абсолютно неприемлемой».