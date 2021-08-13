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Грузия вручила ноту Украине из-за продающего в Абхазию туры оператора

Деловая газета "Взгляд"
30 минут назад

Украинская сторона получила ноту протеста от грузинского посольства из-за того, что одна из туристических компаний страны проводит туры в Абхазию, сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Грузия вручила ноту Украине из-за продающего в Абхазию туры оператора
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«МИД подтверждает получение ноты посольства Грузии в Украине по организации туристической фирмой «Кулуар» туров во временно оккупированную территорию Грузии – Абхазию», – заявил Николенко «РБК-Украина».

Он добавил, что Украина «сама страдает от агрессии и временной оккупации Россией своих территорий», потому украинский МИД считает такую деятельность «абсолютно неприемлемой».

Пресс-секретарь отметил, что этим вопросом уже занимаются правоохранительные органы.

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