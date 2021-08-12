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Талибы захватили больницу в афганском Кандагаре

Деловая газета "Взгляд"
16 минут назад

Боевики движения «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) захватили больницу в Кандагаре, в городе идут бои.

Талибы захватили больницу в афганском Кандагаре
Фото: ReutersReuters

«Талибы добрались до центральной части города Кандагар. Региональная больница была захвачена, и бои идут на главной площади города», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Ранее разведка США предсказала захват Кабула талибами уже через месяц. В четверг стало известно, что талибы захватили крупный город Газни в 150 км от Кабула, а также большинство районов города Таринкот, административного центра провинции Урузган на юге Афганистана.

До этого движение объявило о захвате Кундуза. Днем ранее талибы заявили о захвате провинции Нимроз на юго-западе Афганистана и Джаузджан на севере страны. Также талибы захватили афганский город Зарандж на границе с Пакистаном.

После захвата оплота «Северного альянса» эксперт предсказал скорое наступление талибов на Кабул.

В мире,Талибан,РИА Новости,Россия,Кандагар,
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