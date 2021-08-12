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В Китае заподозрили спортсменов США в завозе коронавируса в страну

Lenta.ru
6 минут назад

Спортсмены из Соединенных Штатов, которые участвовали в Военных играх в Ухане в 2019 году, могли привезти коронавирус в Китай. В этом их заподозрили китайские СМИ: публикацию с подозрениями о занесении инфекции в страну опубликовало CCTV News.

В Китае заподозрили спортсменов США в завозе коронавируса в страну
Фото: Rob Schumacher-USA TODAY Sports / ReutersRob Schumacher-USA TODAY Sports / Reuters

Китайские авторы напомнили, что пятеро американских военных игроков заболели во время игр. У них наблюдались симптомы инфекционного заболевания: в частности, лихорадка, кашель и диарея. Первоначальным диагнозом, который им поставили в местной инфекционной больнице после госпитализации, была малярия.

Как отмечает издание, малярию можно было бы вылечить в Китае — однако больных отправили специальным самолетом в США. Всего через два дня после их отъезда уехали и остальные американские участники. При этом никаких отчетов, по словам китайцев, американская сторона не публиковала — и это дает основания для подозрений по поводу коронавируса нового типа SARS-CoV-2.

Ранее в августе вирусолог Уханьского университета Ян Чжаньцю обвинил США в сокрытии данных о первых случаях коронавируса: по его словам, это дает основания подозревать не китайское, а американское происхождение SARS-CoV-2.

В мире,Китай,Соединенные Штаты,
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