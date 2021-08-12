Россиянин выиграл в лотерею 36 млн рублей, не угадав ни одно число

Житель Краснодара выиграл 36 млн рублей в государственной лотерее «Всё или ничего». При этом мужчина не угадал ни одно из 12 чисел. Как рассказали в «Столото», победитель ещё не обратился за выдачей денег. Известно, что он купил билет всего за 60 рублей в мобильном приложении компании, оплатив покупку через систему Apple Pay. Его выигрыш стал рекордным для этой лотереи. «В государственной лотерее "Всё или ничего" 11 августа был разыгран рекордный для данной лотереи суперприз в размере 36 миллионов 024 тысячи 156 рублей. Счастливчиком 17 594-го тиража стал житель Краснодара», — рассказали в «Столото». Согласно условиям лотереи, участники должны выбрать на билете 12 чисел из 24. Суперприз получит тот, кто угадает все выпавшие 12 чисел или не угадает ни одного — так и произошло с мужчиной из Краснодара. Тиражи проходят каждые 15 минут, кроме технических перерывов. Также на сайте «Столото» или в приложении можно поставить множитель выигрыша. Билет становится дороже, но в случае успеха приз кратно увеличивается. Минимальная цена участия в лотерее «Всё или ничего» — 60 рублей. Судя по всему, житель Краснодара не рисковал и купил самый дешёвый билет. Ранее «Секрет» рассказывал , что в июле российский пенсионер выиграл более 512 млн рублей в государственную лотерею «Спортлото "4 из 20"». На эти деньги он собирается накупить машин. Фото: Pxhere , CC0 Ещё ближе к делу — главные новости и самые интересные истории в нашем Telegram-канале .