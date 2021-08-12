На Украине предложили разделить «российское» и «русское»

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предложил на законодательном уровне разделить понятия «российский» и «русский». Он выступил против языкового закона и предложил разрешить свободное использование других языков на украинской территории.

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«Я считаю, что мы должны различать на законодательном уровне понятия «российский» и «русский», сказать, что «русская культура», «русский язык» кодифицирован в Украине. Кстати, он возник в Украине, это наш исторический язык – так же, как и украинский», – цитирует Арестовича «Украина 24».

Он отметил, что является противником закона, который позволяет использовать «региональные языки» наравне с государственным только в пределах того региона, где его признают родным 10% населения.

По мнению Арестовича, украинскому языку нужно оказывать поддержку, но при этом стоит разрешить свободное использование других языков.

На этой неделе депутаты Госдумы предложили запретить въезд в Россию лицам, притесняющим русскоговорящих.