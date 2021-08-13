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WP: В США впервые с 1790 года зафиксировано сокращение белого населения

RT на русскомиещё 4
1 час назад

Число жителей США, которые считают себя представителями белой расы, сократилось в абсолютных цифрах впервые с 1790 года, сообщает газета The Wasington Post со ссылкой на данные Бюро переписи США.

Отмечается, что по итогам переписи 2020 года численность белого населения сократилось до 204,3 млн человек.

С момента 2010 года, сокращение составило 8,6%.

Также белые впервые составили менее 60% населения.

17 января стало известно, что министерство юстиции Соединённых Штатов намерено выделить до $8 млн на реализацию программы, направленной на изучение феномена «внутренней радикализации» населения страны.

В мире,Соединенные Штаты,
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