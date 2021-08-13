Число жителей США, которые считают себя представителями белой расы, сократилось в абсолютных цифрах впервые с 1790 года, сообщает газета The Wasington Post со ссылкой на данные Бюро переписи США.

Отмечается, что по итогам переписи 2020 года численность белого населения сократилось до 204,3 млн человек.

С момента 2010 года, сокращение составило 8,6%.

Также белые впервые составили менее 60% населения.