ВОЗ рассчитывает одобрить "Спутник V" в начале осени

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассчитывает одобрить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» к середине сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника генерального директора организации Марианджелу Симао.

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Она заявила, ВОЗ в настоящее время проводит юридические процедуры по данному препарату.

Симао также сообщила, что в организации начали анализировать «Спутник V» на предмет включения в портфель механизма COVAX.

«По срокам мы пока не знаем, когда будет завершен процесс», — сказала она.

По словам Симао, в ВОЗ рассчитывают, что это случится в середине сентября.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что препарат «Спутник V» за год подтвердил свое качество и безопасность.