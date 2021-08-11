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ВОЗ рассчитывает одобрить "Спутник V" в начале осени

Газета.Ru
33 минуты назад

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассчитывает одобрить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» к середине сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника генерального директора организации Марианджелу Симао.

ВОЗ рассчитывает одобрить "Спутник V" в начале осени
Фото: ТАССТАСС

Она заявила, ВОЗ в настоящее время проводит юридические процедуры по данному препарату.

Симао также сообщила, что в организации начали анализировать «Спутник V» на предмет включения в портфель механизма COVAX.

«По срокам мы пока не знаем, когда будет завершен процесс», — сказала она.

По словам Симао, в ВОЗ рассчитывают, что это случится в середине сентября.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что препарат «Спутник V» за год подтвердил свое качество и безопасность.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

В мире,Александр Гинцбург,Российский фонд прямых инвестиций,ВОЗ,
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