ВОЗ рассчитывает одобрить "Спутник V" в начале осени

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассчитывает одобрить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» к середине сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника генерального директора организации Марианджелу Симао.
Она заявила, ВОЗ в настоящее время проводит юридические процедуры по данному препарату.
Симао также сообщила, что в организации начали анализировать «Спутник V» на предмет включения в портфель механизма COVAX.
«По срокам мы пока не знаем, когда будет завершен процесс», — сказала она.
По словам Симао, в ВОЗ рассчитывают, что это случится в середине сентября.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что препарат «Спутник V» за год подтвердил свое качество и безопасность.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».