В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Белорусские власти «с помощью» заявлений Сапеги «попытались оправдать» свои действия с Ryanair

Русская Планетаиещё 1
1 час назад

Россиянка София Сапега, задержанная вместе с оппозиционером Романом Протасевичем, дала интервью государственному каналу. Она заявила о непричастности Комитета государственной безопасности (КГБ) к посадке самолета Ryanair 23 мая и отсутствии сотрудников спецслужб на борту.

Белорусские власти «с помощью» заявлений Сапеги «попытались оправдать» свои действия с Ryanair
Фото: Русская ПланетаРусская Планета

В интервью она предположила, что в инциденте вокруг самолета замешано окружение Протасевича. Конкретные имена не приводятся.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в беседе с Lenta.ru допустил: заявление Сапеги могло быть сделано под давлением, ей нельзя верить. Слова Сапеги - это попытка белорусских властей оправдать минский разворот.

«Очевидно, что посадка самолета — операция КГБ», - сказал эксперт и заметил, что президент Беларуси Александр Лукашенко, скорее всего, неоднократно пожалел об этом.

Напомним, 23 мая рейс Афины-Вильнюс был прерван принудительной посадкой самолета. На борту были оппозиционеры Протасевич и Сапега. Позже самолет продолжил полет, но без них. Пару поместили в СИЗО. С 25 июня они переведены под домашний арест.

В мире,Роман Протасевич,Дмитрий Болкунец,Александр Лукашенко,ФСИН,Lenta.ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители