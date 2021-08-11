Белорусские власти «с помощью» заявлений Сапеги «попытались оправдать» свои действия с Ryanair

Россиянка София Сапега, задержанная вместе с оппозиционером Романом Протасевичем, дала интервью государственному каналу. Она заявила о непричастности Комитета государственной безопасности (КГБ) к посадке самолета Ryanair 23 мая и отсутствии сотрудников спецслужб на борту.
В интервью она предположила, что в инциденте вокруг самолета замешано окружение Протасевича. Конкретные имена не приводятся.
Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в беседе с Lenta.ru допустил: заявление Сапеги могло быть сделано под давлением, ей нельзя верить. Слова Сапеги - это попытка белорусских властей оправдать минский разворот.
«Очевидно, что посадка самолета — операция КГБ», - сказал эксперт и заметил, что президент Беларуси Александр Лукашенко, скорее всего, неоднократно пожалел об этом.
Напомним, 23 мая рейс Афины-Вильнюс был прерван принудительной посадкой самолета. На борту были оппозиционеры Протасевич и Сапега. Позже самолет продолжил полет, но без них. Пару поместили в СИЗО. С 25 июня они переведены под домашний арест.