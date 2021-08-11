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Первую тренировку Лионеля Месси в ПСЖ сняли на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Парижский футбольный клуб ПСЖ представил Лионеля Месси в качестве игрока. Видео с первой символической тренировки на стадионе Парк де Пренс появилось в социальных сетях.

Сообщается, что аргентинец взял 30 игровой номер. С ним Лионель дебютировал в составе Барселоны в 2003 году.

Месси подписал с французским клубом контракт на два года с опцией продления ещё на год. О зарплате 34-летнего футболиста точной информации нет.

Напомним, что Лионель Месси не смог продлить контракт с футбольным клубом Барселона несмотря на то, что согласился пойти на 50% понижение зарплаты. Причина в ограничениях футбольной лиги Испании. Аргентинец провёл в системе Барселоны более 20 лет. Он сыграл 778 матча, в которых забил 672 мячей и отдал 305 результативных передач.

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