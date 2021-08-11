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Из-за пандемии церемония «Эмми» пройдет под открытым небом

Мир24иещё 4
2 часа назад

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в США церемонию вручения телевизионной премии «Эмми» частично проведут на открытом воздухе, сообщает Variety.

По информации издания, мероприятие будет проходить на открытой площадке возле Microsoft Theater в Лос-Анджелесе. Организаторы церемонии пообещали обеспечить рассадку с соблюдением социальной дистанции. Количество присутствующих будет ограничено, это коснется даже номинантов на телепремию. Не все из них смогут лично побывать на мероприятии: команду каждого проекта будут представлять не более четырех человек.

73-я церемония вручения «Эмми» пройдет 19 сентября. Награда считается одной из самых престижных за работу на телеэкране. «Эмми» представляет собой золотую статуэтку в виде женщины с крыльями и с символическим атомом в руках.

«Эмми» подразделяется на несколько самостоятельных премий – за вечерние (прайм-тайм), дневные, международные, новостные, спортивные и документальные программы. Наиболее престижной считается награда за вечерние передачи.

В середине июля организаторы премии назвали номинантов на награды телеакадемии. В категории «Лучший драматический сериал» на награду претендуют «Бриджертоны», «Корона», «Страна Лавкрафта», «Мандалорец», «Рассказ служанки», «Пацаны», «Поза» и «Это мы».

В номинации «Лучший комедийный сериал» за премию поборются «Эмили в Париже», «Метод Комински», «Бортпроводница», «Тед Лассо», «Черная комедия», «PEN15», «Хитрости» и «Кобра Кай».

В сентябре 2020 года телевизионная премия США «Эмми» прошла в режиме онлайн. Из-за пандемии коронавируса ведущий церемонии Джимми Киммел выступал в пустом зале. В креслах Стэйплс Центра в Лос-Анджелесе «сидели» картонные копии актеров. Сами звезды находились дома и поздравляли друг друга по видеоконференции.

В мире,Джимми Киммел,Microsoft,Лос-Анджелес,Соединенные Штаты,
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